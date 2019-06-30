2019/06/30 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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العميري: كابينة عبد المهدي الوزارية فشلت فشلاً ذريعاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلن النائب عن كتلة سائرون النيابية غايب العميري، ان كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الوزاري...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العميري: كابينة عبد المهدي الوزارية فشلت فشلاً ذريعاً) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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