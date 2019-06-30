نائب عن القانون يصف البرلمان بـ

2019/06/30 | 10:52

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، اليوم الأحد، إن أداء مجلس النواب عقيم بتشريع القوانين وهناك ض...

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