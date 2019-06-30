2019/06/30 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ البصرة: لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، على ان الاجتماع الامني الذي عقد في المحافظة شدد على ضرورة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ البصرة: لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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