محافظ البصرة: لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين خلال التظاهرات

2019/06/30 | 10:52

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بغداد:سومر نيوز

اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، على ان الاجتماع الامني الذي عقد في المحافظة شدد على ضرورة...

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