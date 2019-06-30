English | كوردى

محافظ البصرة: لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين خلال التظاهرات


محافظ البصرة: لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين خلال التظاهرات
2019/06/30 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد، على ان الاجتماع الامني الذي عقد في المحافظة شدد على ضرورة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ البصرة: لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين خلال التظاهرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ البصرة: لن نسمح بالتعدي على ممتلكات المواطنين خلال التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا