الجمارك : إعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

2019/06/30 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الجنوبي، اليوم الأحد، عن أعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية للسيارات مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد .

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