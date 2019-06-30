كيم وترامب يعبران الحدود الى كروية الجنوبية سيرا على الاقدام

2019/06/30 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال كيم جونغ، خلال لقائه بترامب، انه" نريد ترك الماضي والمضي نحو المستقبل".وكان، ترامب، قد أكد إن" علاقة جيدة" تربطه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وإنه يأمل بلقائه في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم".وقال ترامب لمجموعة من رؤساء قطاعات الأعمال في كوريا الجنوبية، سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح وأدرك أنهم يريدون الاجتماع، وأحب أن أقول مرحبا".وأضاف، سيكون (اللقاء) قصيرا للغاية، وعندما نتحدث لا نخسر شيئا".من جانبه أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، في محادثاته مع ترامب، أنه" سيتوجه برفقة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة منزوعة السلاح ويأمل بعقد لقاء بين ترامب وكيم.وأضاف، انه" إذا صافح ترامب في خط ترسيم الحدود العسكرية زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، فسيكون ذلك حدثا تاريخيا عظيما".وأكد، أن" هذه المصافحة ستصبح حجر زاوية لتحريك عملية تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الثابت في شبه الجزيرة.ومن المتوقع أن" يزور ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي قبل انتهاء زيارته الجارية إلى كوريا الجنوبية التي وصل إليها أمس السبت بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.انتهى..م.م

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