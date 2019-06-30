امانة العاصمة تعلن تكثيف حملاتها لإزالة التجاوزات من شوارع بغداد

2019/06/30 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة تلقاه موقع "الغدير"، ان" بلدية الشعب قامت بحملة لإزالة التجاوزات تناوبت بين الليل والنهار ازالت خلالها العديد من التجاوزات ضمن شارعي زين القوس وبغداد كركوك شرقي العاصمة".وأضافت، أن" بلدية الصدر الاولى قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها الكثير من التجاوزات ضمن شارع القدس او ما يسمى شعبياً بشارع السيراميك تضمنت ازالة العديد من التجاوزات ضمن الشارع المذكور".انتهى..م.م

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