الخارجية العراقية تؤكد عدم وجود عراقيين بين العمال العرب المعتدى عليهم في

2019/06/30 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الخارجية، الاحد، عدم وجود عراقيين بين العمال العرب المعتدى عليهم في كازاخستان.

وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، ان "الكعبي تابع حادث الاعتداء على العمال العرب في كازاخستان، وأجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وآخراً مع الوكيل والجهات ذات العلاقة بعد انتشار فيديوهات وصور على مواقع الاتصال الاجتماعي لحالة اعتداء على عمال عرب في كازاخستان ، اشيع ان بينهم عراقيين".

واضاف البيان ان "الكعبي دعا خلال الاتصالات الهاتفية التي اجراها الى متابعة تفاصيل وملابسات حادثة الأعتداء ، وبيان حقيقة ما جرى"، موضحاً انه "تبين بعد التواصل مع الوزارة والبعثة العراقية لدى كازخستان، ان حادثة الاعتداء جرت ضد عمال من جنسيات {أردنية وفلسطينية ولبنانية} على خلفية نشر عامل لبناني لصور فتاة كازاخستانية، ولم يكن بين العمال اي فرد عراقي".

واشار البيان الى ان "البعثة الدبلوماسية هناك بينت ان أحد العراقيين كان يعمل في هذه الشركة لكنه ترك العمل في وقت سابق بسبب قساوة ظروف العمل".

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