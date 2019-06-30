2019/06/30 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الجزيرة، السبت، عن مقتل خمسة "ارهابيين" حاولوا التقرب من الحدود العراقية.وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، إن "قطعات لواء ٢٧ بالفرقة الثامنة الماسك لخط الحدود تمكنت من قتل خمسة عناصر ارهابية حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

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