المجلس الاقتصادي العراقي : قانون الشركات القابضة يشكل طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي

2019/06/30 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المجلس الاقتصادي العراقي ، إن قانون الشركات القابضة سيشكل طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي.وقال عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط في بيان اليوم الاحد , ان”القانون سيكون طفرة نوعية في الأقتصاد العراقي من خلال تنظيم مساهمة رأس المال الاجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة، إضافة إلى أعطاء الاولوية للشركات العراقية بكافة انواعها […]

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