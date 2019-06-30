2019/06/30 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سيف اكثم المظفر لن أكون سوداوي في الرؤية، ولن أقيم بشكل احادي، لكن مقاييس النجاح تحددها الأرقام، في بلد مثل العراق، ذو ثروة كبيرة وعقول غنية وطاقة شبابية هائلة، يجب...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة تتعكز على فشلها) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة تتعكز على فشلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).