نائب: اختيار المحافظين الجدد مرهون بقرار محكمة القضاء الاداري

2019/06/30 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن جود لغط كبير في اختيار وتعيين المحافظين الجدد، موضحة ان الامر في دستورية تعيينهم من عدمها مرهونة

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