أمريكيون يعبرون الحدود إلى كندا لشراء الإنسولين بسعر أرخص

2019/06/30 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر أمريكيون الحدود الكندية الأمريكية سعيا لشراء الإنسولين بأسعار معقولة ولزيادة الوعي “بأزمة سعر الإنسولين” في الولايات المتحدة.

بدأت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم “قافلة

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