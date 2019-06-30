الكربولي: لا نثق بمن يغير مذهبه كي يحصل على منصب من حق السنة

2019/06/30 | 10:55

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الاحد (30 حزيران 2019)، إنه لا يثق بمن يدعي الانتماء للمكون السني، ويغير مذهبه من أجل الحصول على منصب هو من حق السنة.

وقال الكربولي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "يعتز العراقيون بمعتقداتهم ومذاهبهم، وتغيير المعتقدات أمر وارد كونه متعلق بتغيير القناعات".





وتابع: "لكن عندما ينسلخ الرجل من مذهبه بهدف الحصول على منصب..



فإن اول ما يفقده هو الاحترام".

وأضاف الكربولي: "لن نثق برجل يغير جلده ويدعي انتماءه لنا لمصادرة منصب هو من حق المكون السني".

بغداد اليوم - بغداد

دعت النائبة عالية نصيف، الأحد، 30 حزيران، 2019، لايقاف تمرير "صفقة فساد"، في وزارة الكهرباء بأكثر من مليار دولار وبعمولة 40 مليون دولار تم توزيعها كحصص على الفاسدين.

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ه

بغداد اليوم- ديالى

دعت النائب غيداء كمبش، الأحد، 30 حزيران، 2019، الى إتخاذ قرار جريء لاعادة الحياة لاكبر حوض زراعي محرر في ديالى.

وقالت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حوض شمال المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) والذي يضم نحو 40 قر

بغداد اليوم-اربيل

توفي عضو مجلس محافظة أربيل، ياسين المزوري، الأحد، 30 حزيران، 2019، بعد مرض عضال.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عضو مجلس محافظة أربيل، ياسين المزوري، توفي بعد مرض عضال في منزلة بناحية بحركة التابعة لمحافظة أربيل.

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