2019/06/30 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد، عن تعرض كتلته الى تدخلات سياسية عند فتح ملفي شركتي كار وقيوان النفطيتين.وقال عواد في حديث متلفز لـ”قناة العهد” وتابعه “المركز الخبري الوطني NNC” انه “واجهنا الكثير من التدخلات السياسية عند فتح ملفي شركتي كار وقيوان”، متابعا “كتلة صادقون واجهت كثيراً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عواد: واجهنا تدخلات سياسية عند فتح ملفي شركتي كار وقيوان النفطيتين المركز الخبري الوطني.

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