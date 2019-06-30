جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

2019/06/30 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية، فادي الهدمي، فيما شنت حملة اعتقالات في بلدة العيسوية في ضواحي مدينة القدس.وأوضح، عوض عوض، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس أن القوات “الإسرائيلية” اقتحمت، برفقة أفراد من المخابرات، منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده …

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