“بالصور”.. شاب عراقي يغرق بدمه بعد “رجم” القطار الذي يستقله

2019/06/30 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض شاب لاصابة بجروح بليغة من شظايا الزجاج بعينه ورأسه، بعد تعرض قطار (بغداد – كربلاء) الذي كان يستقله لهجمة جديدة بالحجارة.

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