2019/06/30 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ‏خطوة برس أعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، عن حجز كمية من الاجهزة الطبية ‏واجهزة الحاسوب وكاميرات ناظور طبية مخالفة كان يروم احد المسافرين إدخالها عبر صالات ‏القدوم في المطار.‏ وذكرت هيئة الكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “تم حجز كمية من الاجهزة ‏الطبية واجهزة الحاسوب وكاميرات ناظور طبية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعلن حجز أجهزة طبية وحواسيب مخالفة في مطار بغداد ‏ وكالة خطوة برس.

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