2019/06/30 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا ستمدد اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر، عن الفالح قوله "اعتقد على الارجح أن هناك تمديدا لتسعة أشهر، مضيفا أن الطلب بدأ يخف قليلا ولكنه مازال قويا".

وأضاف، أن "السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة، موضحا أنه تم الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط لدول أوبك اعتبارا من تموز2019.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تمدد خفض انتاجها من النفط لتسعة أشهر اخرى) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تمدد خفض انتاجها من النفط لتسعة أشهر اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).