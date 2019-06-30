الحشد الشعبي يطلق عمليات عسكرية واسعة غربي الانبار

2019/06/30 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة غرب الأنبار، مبينا أن العملية تستهدف المناطق الرخوة التي تشهد نشاطا لـ داعش.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، أن "قيادة عمليات الحشد الشعبي في الانبار بالاشتراك مع ألوية الجيش وبإسناد طيران الجيش، أطلقت بعملية عسكرية واسعة غرب الأنبار".

وأضاف، البيان، أن "العملية تستهدف العديد من المناطق الرخوة التي تشهد تحركات ملحوظة لعناصر تنظيم داعش وفق تقارير استخبارية".



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