القانونية النيابية: تمديد مدة حسم الدرجات الخاصة يلزم تعديل لقانون الموازنة

2019/06/30 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت اللجنة القانونية النيابية, الاحد, أن قرار الرئاسات الثلاث بتمديد مدة حسم الدرجات الخاصة الى تشرين الثاني المقبل يتعارض مع قانون الموازنة لعام 2019 ولابد من اجراء تعديل قانوني او اضافة مادة جديدة خاصة لاستحداث 500 درجة جديدة.وقال عضو اللجنة النائب سليم حمزة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار الرئاسات الثلاث […]

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