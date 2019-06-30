أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان تموز عند 375 دولارا للطن

2019/06/30 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت أرامكو السعودية يوم الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يوليو تموز عند 375 دولارا للطن، انخفاضا من 430 دولارا في يونيو حزيران.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان عند 355 دولارا للطن، انخفاضا من 415 دولارا في الشهر السابق.

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