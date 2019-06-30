2019/06/30 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، حجز اجهزة طبية مخالفة في مطار بغداد.وقالت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي حجزت كمية من الاجهزة الطبية واجهزة الحاسوب وكاميرات ناظور طبية مخالفة كان يروم احد المسافرين إدخالها عبر صالات القدوم في مطار بغداد الدولي”.واضافت، ان “المواد كانت بكميات تجارية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:حجز اجهزة طبية مخالفة في مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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