ظاهرة الاعتداء الجسدي على الأطفال في مجتمعنا

2019/06/30 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حميد الخالدي يتعرض العديد من الأطفال في مجتمعنا إلى أنواع مختلفة من الاعتداء البدني سواء في المنزل أو المدرسة أو حتى في العمل بالنسبة للأطفال اللذين تضطرهم الظروف إلى العمل، حيث يعتقد الكثيرون أن الصرامة والقسوة تكون الطريقة المثلى لتربية الأطفال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة على اتباع النظام وعدم كسر القواعد المجتمعية، و هناك أسباب للعنف …

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