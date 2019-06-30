2019/06/30 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد،امس السبت، عن مباشرتها إجراءات رفع الكتل الكونكريتية من أمام جامعة الكرخ للعلوم في شارع حيفا.وذكر بيان للامانة وتلقته وكالة صدى، ان “ملاكات دائرة الوحدات الإنتاجية باشرت رفع الحواجز والكتل الكونكريتية من أمام جامعة الكرخ للعلوم في شارع حيفا وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ودائرة بلدية مركز الكرخ تمهيدا لفتحها امام حركة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من أمام جامعة الكرخ للعلوم في شارع حيفا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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