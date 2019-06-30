ايران: 34 شركة اوروبية واميركية زودت نظام صدام بالاسلحة الكيمياوية

2019/06/30 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية غلام حسين دهقاني، ان 34 شركة اوروبية واميركية زودت نظام صدام بالاسلحة الكيمياوية.

وفي كلمة له خلال مراسم احياء الذكرى الـ 32 لشهداء القصف الكيمياوي لمدينة سردشت بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران، قال دهقاني، ان “احد الاسباب الكامنة وراء عدم رغبة الغربيين في طرح مظلومية الشعب الايراني على الصعيد الدولي هو تورطهم في توفير هذه الاسلحة لنظام البعث العراقي البائد”.

واضاف انه “ورغم ان لجنة تقصي الحقائق زارت مدينة سردشت واكدت استخدام النظام العراقي للاسلحة الكيمياوية الا ان منظمة الامم المتحدة لم تصدر اي بيان ادانة ازاء هذا الهجوم”.

واوضح ان “من اسباب عدم تحقيق النتيجة من وراء الجهود المبذولة هو ان المحاكم والمراجع القضائية الدولية هي تحت تصرف القوى الكبرى فقط وان نداء مظلومية الشعب الايراني لا يلقى استجابة منها”.

يذكر ان طائرات النظام العراقي السابق قصفت مدينة سردشت بمحافظة آذربيجان الايرانية بالسلاح الكيمياوي في 28 من حزيران عام 1987؛ خلال فترة الحرب العراقية الايرانية.

وادى القصف الى مقتل 119 شخصا في الهجوم الكيمياوي على مدينة سردشت واصیب اکثر من 8 آلاف اخرين فيها جراء تعرضهم للغازات السامة.

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