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الكمارك: إعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي ‏


الكمارك: إعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي ‏
2019/06/30 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي، الأحد، عن إعادة إصدار إرسالية ‏ادوات احتياطية للسيارات مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.

‏ وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الإرسالية جاءت ‏محملة داخل حاوية حجم ٤٠قدم بحمولة تقدر (٩٩٧) بكج وقد تم اعادتها لكونها ادوات مستعملة ‏غير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: إعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي ‏ وكالة خطوة برس.

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