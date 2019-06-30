2019/06/30 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي، الأحد، عن إعادة إصدار إرسالية ادوات احتياطية للسيارات مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد.
وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الإرسالية جاءت محملة داخل حاوية حجم ٤٠قدم بحمولة تقدر (٩٩٧) بكج وقد تم اعادتها لكونها ادوات مستعملة غير
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وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الإرسالية جاءت محملة داخل حاوية حجم ٤٠قدم بحمولة تقدر (٩٩٧) بكج وقد تم اعادتها لكونها ادوات مستعملة غير
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: إعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: إعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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