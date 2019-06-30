2019/06/30 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت البيرو مفاجأة كبيرة وأقصت الأوروغواي من ربع نهائي بطولة كوبا اميركا لكرة القدم، بفوزها عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا.وبعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل احتكم الفريقان الى ركلات ترجيحية، كان نجم الاوروغواي وهدافها لويس سواريز الوحيد الذي يهدر فيها من التسديدة الاولى.وتلتقي البيرو في نصف النهائي مع تشيلي حاملة اللقب في آخر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيرو تهزم الأوروغواي وتبلغ المربع الذهبي في كوبا اميركا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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