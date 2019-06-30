الحشد الشعبي ينطلق بعملية عسكرية غربي الانبار

2019/06/30 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة غرب محافظة الانبار للقضاء على خلايا داعش.وذكراعلام الحشد الشعبي في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “قيادة عمليات الحشد الشعبي و بالاشتراك مع ألوية الجيش و بإسناد طيران الجيش، انطلقت عملية عسكرية واسعة غرب محافظة الانبار استهدفت العديد من المناطق الرخوة التي تشهد تحركات

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