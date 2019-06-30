2019/06/30 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف الفتح رزاق محيبس، اليوم الأحد، أن تحالفه وأعضاء منظمة بدر لن يحتكروا الدرجات الخاصة في الحكومة، فيما بين أننا تركنا أمر الاختيار لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال محيبس في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “منحنا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محيبس: الفتح وبدر لن يحتكرا الدرجات الخاصة واختيار الشخصيات متروك لعبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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