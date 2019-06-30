2019/06/30 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منسق اعتصام وتظاهرات أبناء خور الزبير جنوب غرب البصرة علي المهنا توصل المعتصمين الذين تجمعوا صباح اليوم الأحد أمام مدخل ميناء خور الزبير إلى اتفاق مع إدارة الميناء على تشغيل الباحثين عن العمل وتوفير فرص للشباب في الشركات العاملة في الميناء مقابل وقف التصعيد والإعتصام.وقال المهنا في تصريح له , إن هذا الاتفاق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعتصام مفتوح ..



إدارة ميناء خور الزبير تتعهد بتشغيل الباحثين عن العمل النعيم نيوز.

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