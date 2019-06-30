شرطة دهوك تحدد اسباب ارتفاع حالات الانتحار

2019/06/30 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد شرطة محافظة دهوك ،الاحد، اربعة اسباب تقف وراء تفاقم ظاهرة الانتحار في المحافظة واقليم كردستان العراق بشكل عام، فيما نفى تصدر المحافظة المحافظات العراقية في الانتحار.وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحافظة تشهد بين الحين والاخر تسجيل حالات انتحار في عدد من مدن المحافظة”، مبينا ان “اربعة […]

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