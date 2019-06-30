ترامب يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويلتقي كيم جونغ أون (صور)

2019/06/30 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الحدود إلى كوريا الشمالية، والتقى زعيمها كيم جونغ أون، في أول زيارة من نوعها.

وانضم زعيم كوريا الجنوبية مون جي إن إلى الرئيس الأمريكي ترامب والكوري الجنوبي جونغ أون في تلك الزيارة الخاصة.

واعتبر ترامب أن هذه اللقاء ”يوم عظيم للعالم“، فيما أكد كيم جونغ أون أنه يريد ترك الماضي وراءه والمضي قدماً نحو المستقبل.

وأضاف: ”ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا، ونود استغلال ذلك للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد“.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق وصول ترامب إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب قبل يوم عبر ”توتير“، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان بفيتنام في فبراير.

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