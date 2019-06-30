عمليات نينوى.. مقتل 26 من عناصر داعش بعمليات متفرقة مشتركة

2019/06/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مدير قسم الإعلام والتوجيه المعنوي في قيادة عمليات نينوى، العقيد علي ابراهيم عن ان قيادة عمليات نينوى بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي نفذت عدة عمليات ضد تنظيم داعش.

وذكر في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم تنفيذ خمس ضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي على نفق لعصابات داعش الارهابي في منطقة مقالع عين الجحش غرب الموصل مما أسفر عن قتل (8) من عناصر داعش بضمنهم أحد القادة البارزين في التنظيم”.

واضاف كما “تم تنفيذ ضربة جوية أخرى على عجلة نوع بيك آب جنوب الحضر 120 كم جنوب الموصل مما ادى الى احتراق العجلة وقتل (4) من عناصر داعش”.

وتابع “وكذلك تم تنفيذ ضربة جوبة اخرى قرب الحدود العراقية السورية على نفق لعصابات داعش الإرهابي ما أسفر قتل (14) من عناصر التظيم”.

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