الصالحي: تمديد مدة حسم الدرجات الخاصة تعميق للمحاصصة 

2019/06/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي, الاحد, قرار الرئاسات الثلاث بتمديد مدة حسم الدرجات الخاصة تعميقا للمحاصصة السياسية والحزبية والايغال بتهميش التركمان والاقليات الاخرى, مطالبا رئيس الجمهورية بترشيح نائب له من المكون التركماني.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العملية السياسية تمر بأسوأ حالاتها وفي تدحرج خطير بسبب اعادة الهيمنة […]

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