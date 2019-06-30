علامات تحذيرية ترافق تساقط شعرك تخفي مشكلات صحية خطيرة

2019/06/30 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، والتي يرجح كثيرون أنها ناتجة عن الاستعداد الجيني أو الشيخوخة، لكن في بعض الأحيان قد يكون تساقط الشعر أحد أعراض مشكلة صحية أكبر.وكشف أخصائي الأمراض الجلدية، الدكتور جيري شابيرو، أن الدواء أو المرض قد يسبب تساقط الشعر في بعض الأحيان، وفي هذه الحالات يكون مصحوبا بأعراض أخرى، مثل

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