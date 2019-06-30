الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة أكثر من 7500 طفل في اليمن منذ 2013‏

2019/06/30 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن 7550 طفلا على الأقل قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب الأهلية في ‏اليمن، منذ بداية شهر آب عام 2013 وحتى بداية العام الجاري.‏ وذكر تقرير أصدره الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أن “هذه الحالات تعد بين ‏‏11779 حالة انتهاك صارخ لحقوق الأطفال وثقتها الأمم المتحدة في اليمن

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