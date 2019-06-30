وزير الإتصالات:نسعى الى تطبيق الإنتقال الى العالم الرقمي متمثلاً بالحوكمة الالكترونية

2019/06/30 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، امس السبت، ان وزارته تسعى بجميع تشكيلاتها المختصة بتطبيق الانتقال الى العالم الرقمي التي تتمثل بمشروع الحوكمة الالكترونية.وقال خلال كلمته بمؤتمر المشرق الرقمي الأول في الأردن , ان “وزارته تسعى بجميع تشكيلاتها المختصة بتطبيق الانتقال الى العالم الرقمي التي تتمثل بمشروع الحوكمة الالكترونية ومغادرة الإجراءات الروتينية الى جانب

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