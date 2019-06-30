2019/06/30 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر مغني الأوبرا الإسباني المشهور، بلاسيدو دومينغو، إلى إلغاء عروضه في مدينة بطرسبورغ لتدهور صحته، وفقدان صوته جزئيا.أفاد بذاك الأربعاء 26 يونيو ناطق باسم مسرح “ماريينسكي” في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية.وقال الناطق إن دومينغو، تهيأ للمشاركة في أوبرا “سيبمون بوكانغرو” التي كان من المقرر أن تقدم يوم 25 يونيو.وقبل ذلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دومينغو يلغي عروضه في بطرسبورغ لفقدان صوته وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دومينغو يلغي عروضه في بطرسبورغ لفقدان صوته) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دومينغو يلغي عروضه في بطرسبورغ لفقدان صوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).