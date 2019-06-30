الكمارك تعيد أصدار ارسالية ادوات احتياطية مخالفة في منفذ ام قصر الجنوبي

2019/06/30 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي اليوم الأحد عن أعادة أصدار ارسالية ادوات احتياطية للسيارات مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد”.وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان ” ان الأرسالية جاءت محملة داخل حاوية حجم ٤٠ قدم بحمولة تقدر (٩٩٧) بكج وقد تم اعادتها لكونها ادوات مستعملة غير مسموح بأستيرادها ، مشيرا الى قيام […]

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