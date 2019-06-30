الهاتف Galaxy Note 10 Pro سيصل في الواقع إلى السوق تحت إسم +Galaxy Note 10

2019/06/30 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقد كنا نعيش في كذبة طيلة الفترة الماضية، معتقدين أن النسخة الأرقى من الهاتف Galaxy Note 10 ستحمل إسم Galaxy Note 10 Pro، في حين هي ستصل في الواقع إلى السوق تحت إسم +Galaxy Note 10.

هذا الإسم الجديد يبدو منطقيًا لأنه يتماشى مع نظام التسمية المعتمد حاليًا من قبل شركة سامسونج في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.



وبما أننا نناقش سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series، فمن المتوقع أن تشمل هذه السلسلة ثلاثة هواتف ذكية، وهي Galaxy Note 10 المتوقع قدومه مع شاشة بقطر 6.4 إنش، والهاتف +Galaxy Note 10 المتوقع قدومه مع شاشة بقطر 6.7 إنش، والنسخة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من هذا الأخير.

فيما يلي ثلاث صور ضبابية للهاتف +Galaxy Note 10 في الواقع.



هذه الصور ليست واضحة جدًا، ولكنها لا تزال جيدة بما فيه الكفاية لمنحنا الإسم الصحيح للهاتف، وتأكيد قدومه مع كاميرا أمامية واحدة في ثقب سيتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، ومع ثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية للهاتف.

وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المرجح أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في اليوم السابع من شهر أغسطس المقبل، ولكننا نتوقع الحصول على المزيد من التسريبات ذات الصلة بهذه السلسلة قبل ذلك.

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