نائب عن القانون يصف البرلمان بـ”العقيم والضعيف”

2019/06/30 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، اليوم الأحد، إن أداء مجلس النواب عقيم بتشريع القوانين وهناك ضعف واضح من قبل أعضاء المجلس بمراقبة عمل الحكومة.وقال العكيلي في تصريح لـ/SNG/،إن “اداء مجلس النواب يتضمن ثلاثة محاور، الاول عدم القدرة البرلمانية على تشريع القوانين ونحن الان على نهاية الفصل التشريعي الثاني”.وأضاف أن “المحور ...

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