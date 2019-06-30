2019/06/30 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثو جامعة برلين Freie، أن الإكستيرون (وهو هرمون موجود في السبانخ) قوي للغاية وربما يحمل سر “قوة” الشخصية الكرتونية الخيالية “باباي”.وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن اعتبار هذا الهرمون مثابة عقار (مكمل غذائي) لتعزيز الأداء، حيث وجد الباحثون ارتفاعا كبيرا في الأداء بين أولئك الذين تناولوا المكمل بكميات كبيرة.وقام فريق البحث، الممول من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سر باباي خبراء يدعون لحظر استهلاك هرمون موجود في السبانخ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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