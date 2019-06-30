2019/06/30 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن خبر إصابتها بمرض خطير عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلى ما يبدو أنها تشعر بالألم والخطر إلى درجة جعلتها تقوم بكتابة وصية للجمهور وطلبت منهم الدعاء لها حتى بعد وفاتها.وصدمت ريهام الجمهور بخبر إصابتها بمرض في الوجه ووصفته بالخطير، وكتبت وصية للجمهور عبر حسابها على مواقع التواصل قالت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلامية ريهام سعيد تُعلن عن إصابتها بمرض خطير وكالة صدى الاعلام للانباء.

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