2019/06/30 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقـرر البرلمان : قرار تمديد الجلسـات يتم بتصويت الأغلبيـة

يعتزم مجلس النواب تمديد جلسات فصله التشريعـي الحالي الذي ينتهي

رسميـاً الأسبوع الجاري.

مقرر البرلمان خديجة علي أوضحت ان تمديد جلسات الفصل التشريعي

الحالي لا يتم الا بعد تصويت ثلثي النواب على صيغة قرار التمديد ،

واشارت الى ان قرار التمديد سيكون لمدة شهـر واحد حسب النظام

الداخلي لمجلس النواب ، مبينة ان اجازة العطلة التشريعـية للنواب

بالامكان تعويضها لاحقاً بعد تمرير عدد من القوانين التي تنتظر

التشريع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقـرر البرلمان : قرار تمديد الجلسـات يتم بتصويت الأغلبيـة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقـرر البرلمان : قرار تمديد الجلسـات يتم بتصويت الأغلبيـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).