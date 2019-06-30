2019/06/30 | 12:07

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القانونية النيابية : تمديد مدة حسم الدرجات الخاصة يلزم تعديل لقانون الموازنة

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن قرار الرئاسات الثلاث بتمديد مدة

حسم الدرجات الخاصة إلى تشرين الأول المقبل يتعارض مع قانون

الموازنة لعام الفين وتسعة عشر.

عضو اللجنة النائب سليم حمزة أوضح أن الأمر بحاجة إلى تخصيص مادة

جديدة او تعديل للمادة الواردة في قانون موازنة الفين وتسعة عشر ،

واضاف ان قانون الموازنة يلزم البرلمان او اية جهة بعدم اضافة درجات

خاصة تلزم جنبة مالية ، مبيناً أنه لابد من أخذ رأي اللجنة المالية

لإجبار البرلمان على اضافة مادة جديدة او إجراء تعديل.

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