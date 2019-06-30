اعضاء مجلس الامن الدولي يحثون العراق على تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم

2019/06/30 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث اعضاء مجلس الامن الدولي يوم السبت الحكومة الاتحادية على تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وقال اعضاء وفد المجلس في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد، ان “المجلس يدعم الفريق الدولي للتحقيق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق”.

واعلن الاعضاء في مؤتمرهم دعم مجلس الامن لاعادة اعمار المناطق المحررة من قبضة التنظيم المتشدد وفق ما تم رصده من منح وقروض في مؤتمر الكويت.

واكد الاعضاء على ضرورة حفظ امن واستقرار العراق وان يؤدي دوره المنشود في المنطقة والعالم.

وبشأن المادة 140 من الدستور قال اعضاء الوفد ان “هذا الموضوع تم مباحثته مع عدد من المسؤولين العراقيين، وكذلك مع بعثة الامم المتحدة في البلاد”.

وتابع الاعضاء “نحن ندعم تطبيق الدستور الدائم للبلاد، ونشجع على الالتزام به”.

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