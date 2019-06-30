الزراعة النيابية: ندعم المنتج الوطني ونحميه من المستورد لكن ليس على حساب المستهلك

2019/06/30 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت لجنة الزراعة النيابية، الاحد، دعمها للمنتج الوطني وحمايتة من المستورد، فيما شددت على ان ارتفاع اسعار بيض المائدة امر غير مقبول ادى الى تضرر المواطن البسيط.

وذكر بيان للجنة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "كان هنالك اتفاق بينها وبين وزارة الزراعة والمستثمر بمنع البيض المستورد من اجل حماية بيض المائدة المنتج محليا على ان لايتجاوز سعر الكارتونة البيض ٤٥ الف دينار عراقي ولكن مع الاسف لم يلتزم المستثمر بهذا الاتفاق الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار ووصول سعر كارتونة البيض الى ٧٥ الف دينار مماادى الى تضرر المواطن العراقي البسيط".ودعت لجنة الزراعة المستثمر العراقي الى "الالتزام بالاتفاق الذي تم بين المستثمر ووزارة الزراعة وهي ان تتراوح الاسعار من ٤٠ الى ٤٥ الف للكارتونة الواحدة خلال خمسة ايام وخلاف ذلك ستخاطب اللجنة وزارة الزراعة بفتح منفذ جزئي لبيض المائدة المستورد من اجل هبوط الاسعا".



واشارت اللجنة الى "حرصها على حماية المنتج الوطني ولكنها ليست مع تضرر المواطن تحت ذريعة حماية المنتج"، مؤكدة ان "ماصرح به بعض اعضاء اللجنة بمنع البيض المستورد وعدم السماح باستيراده هو يمثل راي النائب ولايمثل رأي اللجنة خصوصا وان اللجنة تعمل على على حماية المنتج والمستهلك في نفس الوقت".انتهى

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