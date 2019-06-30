المنافذ الحدودية تبحث مع محكمة المشرح توحيد الجهود للقضاء على التهرب القانوني

2019/06/30 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت هيأة المنافذ الحدودية، الاحد، مع محكمة المشرح توحيد الجهود للقضاء على التهرب القانوني.

وذكر بيان للهيأة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي وخلال زيارته إلى منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان التقى بقاضي تحقيق محكمة المشرح للتباحث في آلية التعامل مع المخالفات المضبوطة في المنافذ الحدودية على اختلاف عناوينها والمحالة وفق محاضر أصولية معززة بأدلة الجرم والمخالفة".وأضاف ان "الغرض هو توحيد الجهود المشتركة وإيجاد آلية عمل رصينة بين الهيأة/قسم البحث والتحري والمحاكم للحد من التهرب القانوني وحماية المجرمين والخارجين عن القانون من المزورين والمهربين والفاسدين والمتجاوزين على المال العام".وأشار البيان الى انه "رغم الجهود التي تبذلها الهيأة في التصدي لكل انواع الفساد في المنافذ الا ان هذه الاجراءات مهما كانت صارمة ورادعة لا يمكن ان تؤتي بثمارها ما لم يبدي المواطن التعاون التام مع الجهات الرقابية والابلاغ عن اي حالة فساد او محاولة ابتزاز في منافذنا".انتهى

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