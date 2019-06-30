2019/06/30 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC عد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، تجاوز السقف الزمني للتصويت على الدرجات الخاصة بـ”الخرق القانوني”، وفيما حمل الكتل السياسية مسؤولية هذا الخرق، اكد انها تسعى لاثبات عجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها.وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إن “تجاوز السقف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي: الكتل السياسية تهدف لإثبات عجز الحكومة عن انهاء ملف الدرجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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