لجنة الزراعة تهدد المستثمر بفتح منفذ جزئي لبيض المائدة المستورد

2019/06/30 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت لجنة الزراعة والمياه والأهوار بمجلس النواب، الأحد، المستثمر بمخاطبة وزارة الزراعة لفتح منفذ جزئي لبيض المائدة المستورد.

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